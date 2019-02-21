Неожиданный поворот произошел в истории с разборками в кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы. В убийстве авторитетного азербайджанца, которое было совершено вскоре после массовой драки, обвинили террориста Лорса Хамиева, готовившего покушение на Рамзана Кадырова. Боевика с подельником уже арестовал суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на mk.ru, на днях были задержаны подозреваемые в убийстве 52-летнего Гариба Оруджева, которого расстреляли на Самаркандском бульваре после разборок в кафе "Неолит".

Напомним, в ночь на 15 февраля в заведение (которое считается азербайджанским кафе), расположенное на 1-й Курьяновской улице, влетели несколько десятков чеченцев в масках и с оружием и устроили массовую драку со стрельбой. В тот же день было задержано более 25 человек, большая часть из которых - уроженцы Чеченской Республики. А уже вечером того же дня неизвестные подкараулили Оруджева, имеющего определенную репутацию в узких кругах. Мужчину в упор расстреляли из "Глока". По одной из версий, конфликт начался из-за того, что чеченец по имени Алихан оскорбил азербайджанцев в Интернете. Те изловили грубияна и заставили извиняться на камеру. Визит земляков обиженного мужчины в кафе стал возмездием за унижения. Позже появилась информация, что Оруджев был убит за то, что участвовал в расправе, учиненной над Алиханом.

Как сообщил "МК" источник в правоохранительных органах, всего были задержаны пять человек, один из них, 35-летний Лорс Хамиев, имеет очень непростое прошлое - он был участником бандформирований, отбывал срок за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Бывшему боевику и еще одному уроженцу Чеченской Республики 33-летнему Хамиду Джабраилову было предъявлено обвинение (следователи переквалифицировали статью на "Убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной или религиозной ненависти"), и 19 февраля Кузьминский суд арестовал их. Судьба остальных трех задержанных будет решена на днях. Суд продлил им задержание на 72 часа, и, со слов собеседника, все трое уже прошли полиграф и следствие склоняется к тому, что молодые люди просто оказались не в то время не в том месте. По некоторым данным, всех пятерых задержали на трассе на пути к Ростову-на-Дону. У следствия нет сомнений, что убийство на Самаркандском бульваре и разборки в кафе "Неолит" - звенья одной цепи. Адвокаты задержанных отказались от комментариев.

Тем временем на днях в отеле "Президент" прошла встреча представителей чеченской и азербайджанской диаспор. В переговорах участвовал посол Азербайджана. Обе стороны заявили, что контролируют ситуацию, и выразили надежду, что их народы больше на такие провокации не пойдут.

Лорс Хамиев - уроженец Грозного, был задержан в мае 2007 года по обвинению в терроризме, хранении оружия и боеприпасов, а также в подготовке покушения на государственного или общественного деятеля. Был осужден к 8 годам, но освободился раньше срока, в 2015 году. Ряд источников сообщает, что Хамиев воевал на стороне чеченских сепаратистов и был амнистирован. Он якобы участвовал в 2004 году в нападении боевиков на Назрань, проходил свидетелем по делу о взрыве "Макдоналдса" в Москве на улице Покрышкина, а также был создателем ОПГ в столице, которая готовилась совершать теракты. Одним из них является предотвращенное ФСБ покушение на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В Москве накануне парада в честь Дня Победы был обнаружен начиненный взрывчаткой ВАЗ "2107". По версии следствия, именно таким образом террористы хотели расправиться с чеченским лидером.