В Сети появилось видео, демонстрирующее сход лавины на шоссе в Колорадо. Ролик был снят одним из водителей, который оказался в момент инцидента на дороге. Об этом пишет TheMashable.

По информации издания, лавина прошла через каньон Десять миль, расположенный между Фриско и Коппер-Маунтин. Позднее в интернете появились еще несколько видеозаписей инцидента, демонстрирующих, как лавина накрывает шоссе со стоящими на нем автомобилями, как передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

