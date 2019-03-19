Эрдоган жестко раскритиковал западные СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в понедельник в лукавстве западные СМИ в вопросах освещения ситуации вокруг террористического акта в Новой Зеландии.
"Убиты 50 мусульман, максимальное наказание будет 15 лет тюрьмы. Разве это нормально? Разве это допустимо? Повысила ли свой голос Европа? Нет. Западные СМИ в этой ситуации ведут себя весьма лукаво", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Kanal 7, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Президент также заявил о недопустимости того, чтобы преступники "отделались легким наказанием".
В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы. Задержаны три человека, однако обвинения пока предъявлены только одному из них.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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