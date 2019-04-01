В Сети появилось видео взлета польского вертолета Ми-24 российского производства с передней стойки; американские СМИ сравнили машину в этот момент с "коброй, которая собирается нанести удар".

Отмечается, что вертикальный взлет не всегда возможен, и российское семейство вертолетов Ми-8/17/24/35 способно применять другие варианты. На записи представлен взлет вертолета Ми-24 польских ВВС в Афганистане.

На нем вертолет поднимает хвост и балансирует на своем носовом колесе, продвигаясь по взлетно-посадочной полосе. "Вертолет выглядит еще более угрожающим, чем обычно - как кобра, которая готовится к атаке", - пишет портал.



Издание поясняет, что маневр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолета, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



При этом подчеркивается, что даже с учетом намерения ввести в свои ВВС более современные вертолеты, Польша собирается оставить на вооружении около 30 машин Ми-24, большинству из которых уже почти 30 лет.

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