Власти Шри-Ланки, где в воскресенье взрывы унесли жизни более 320 человек, вновь объявили о введении комендантского, он будет действовать с вечера вторника до утра среды. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал News 1st.

Ранее власти острова вводили комендантский час с вечера понедельника до утра вторника.

Как сообщается, комендантский час будет действовать с 21.00 вторника до 04.00 среды по местному времени.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, более 520 человек пострадали.

В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.