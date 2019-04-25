Власти Шри-Ланки не станут предоставлять право безвизового въезда гражданам 39 стран после серии воскресных терактов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг Daily Mirror, ссылаясь на ланкийского министра туризма, дикой природы и по вопросам христианства Джона Амаратунга.

"Расследование показало, что ответственные за воскресные теракты связаны с террористическими организациями за рубежом, поэтому мы бы не хотели позволить [террористам] злоупотреблять программой упрощенного въезда в страну", - пояснил министр.

В марте 2019 года власти Шри-Ланки объявили о намерении упростить режим въезда на Шри-Ланку туристам из 39 государств, в том числе стран - членов ЕС, Австралии и США. Нововведения должны были вступить в силу 1 мая 2019 года.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Общее число жертв составило 359 человек. Атаки совершили смертники, которые были гражданами Шри-Ланки.