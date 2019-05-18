Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает "Комсомольская правда Кубань", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авария произошла на трассе "Кавказ" недалеко от Армавира. Водитель внедорожника Toyota Highlander не справился с управлением и врезался в грузовик. Дерябина ехала на пассажирском сиденье, в результате ДТП она погибла на месте.

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев подтвердил ТАСС эту информацию. Он добавил, что Дерябина была депутатом парламента Чеченской Республики второго и третьего созывов.

Вера Дерябина родилась в 1945 году в Краснодарском крае. Она преподавала трем поколениям семьи Кадыровых. Женщина учила первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, а также нынешнего главы республики Рамзана Кадырова и его детей.

Сын Дерябиной Абубакар Эдельгериев возглавлял правительство Чечни, а в 2018 году был назначен советником президента России.