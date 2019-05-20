Пассажиры засняли на видео дебош и женскую драку на борту самолета - ВИДЕО
Дебош и женскую драку на борту самолета сняли на видео. По словам автора ролика, конфликт произошел на рейсе Барселона - Киев.
На кадрах видно, как одна из пассажирок в нецензурной форме обращается к присутствующим. Чтобы успокоить агрессивную женщину, к ее месту пришла одна из стюардесс, однако матерщинница стала грубить и ей. На помощь сотруднице авиакомпании решили прийти остальные пассажиры. Но и им досталось от взбешенной женщины.
Кроме этого, дебоширка атаковала впереди сидящую женщину, попытавшись вырвать у нее волосы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Пока неизвестно, когда произошел и чем закончился конфликт.
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