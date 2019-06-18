В Сети появилось видео, на котором запечатлен вертолет, пролетевший в двух метрах над поверхностью воды.

В это время на пляже отдыхали люди, некоторые из них купались. Стоит отметить, что отдыхающие оставались невозмутимыми, по всей видимости, их даже впечатлило мастерство пилота, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я такого еще не видела. Вот это да! Как низко!" - комментировала женщина.

По некоторым данным, действие происходило в станице Мелиховской Ростовской области. Жалоб от населения в полицию не поступало.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!