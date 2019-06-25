На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва. Об этом сообщает региональное управление МЧС по Чечне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Информация о пожаре на АЗС "Автуры" в селе Автуры поступила в 16.06 мск. Горит автомобильный резервуар с газом, есть угроза взрыва", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что задействованы силы и средства по второму рангу вызова. Пострадавших нет.
"Территория оцеплена. Проведена эвакуация жильцов из 10 частных жилых домов, примерно 50 человек", - сообщает ведомство.
"Привлечено от РСЧС: 34 человека и 8 единиц техники, от МЧС: 25 человек и 5 единиц техники. Сил и средств достаточно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Как рассказали в МЧС, проводятся охлаждение резервуара и мероприятия по защите расположенных вблизи строений. Работа пожарных осложняется угрозой взрыва.
Причина возгорания уточняется.
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