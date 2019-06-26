Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратове в людном месте, готовившийся членом "Исламского государства". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" в местах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, гражданин РФ приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, организовав лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ в гараже. Отмечается, что мужчина дал присягу главарям террористических структур и действовал по их указанию,

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении.

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