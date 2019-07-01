В Чечне неизвестный убил полицейского на посту. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в главном управлении регионального МВД.

Уточняется, что инцидент произошел на контрольно-заградительном пункте номер четыре в Ачхой-Мартановском районе республики.

"<...> Неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. <...> Сотрудник МВД от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", - говорится в релизе.

Нападавшего уничтожили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняется личность преступника.

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