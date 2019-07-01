https://news.day.az/world/1134032.html Нападение на КПП в Чечне, есть погибший
Нападение на КПП в Чечне, есть погибший
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в главном управлении регионального МВД.
Уточняется, что инцидент произошел на контрольно-заградительном пункте номер четыре в Ачхой-Мартановском районе республики.
"<...> Неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. <...> Сотрудник МВД от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", - говорится в релизе.
Нападавшего уничтожили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняется личность преступника.
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