Йеменские мятежники-хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах") с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали аэропорт города Абха на юге Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, хуситы использовали беспилотники "Касеф-2".

В Саудовской Аравии информацию о нападении пока не подтвердили.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов. Так, 12 июня в результате ракетного обстрела пострадали 26 человек.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!