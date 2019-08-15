В Чеченской республике появился еще один мировой рекордсмен в дисциплине "отжимания от пола": 10-летний Арби Якубов из села Герзель-юрт стал обладателем высшего достижения в своей возрастной категории. Его рекорд в 4874 отжимания будет занесен в Книгу рекордов России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Рекорд юного чеченца зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Как уже сообщали Вести.Ru, месяц назад 6-летний Рахим Куриев установил два рекорда в своем возрасте: за 2 часа он отжался 4183 раза, а за один подход показал результат из 4618 повторений.

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