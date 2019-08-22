Автоцистерна с топливом взорвалась в селе Серноводск в Чечне, пострадавших нет. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"На окраине села Серноводск Сунженского района Чеченской Республики произошел взрыв автоцистерны со сжиженным углеводородным газом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что разлива топлива удалось избежать, однако огонь успел перекинуться на близлежащие две хозяйственные постройки и один автомобиль.

"Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на близлежащие строения... В результате взрыва никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия взрыва цистерны", - сообщили в МЧС.

Причина взрыва автоцистерны устанавливается.

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