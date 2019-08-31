Двукратный обладатель звания "Мистер Олимпия" итальянец Франко Коломбо трагически скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал несчастный случай на море недалеко от Сан-Теодоро в регионе Сардиния. Франко отправился плавать и утонул. Позже в больнице констатировали смерть Коломбо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, итальянец был близким другом и многолетним тренировочным партнером бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера. Они были знакомы 54 года. Вдвоем эмигрировали в Америку в 1969 году и начинали работать каменщиками, прежде чем ворваться в мир бодибилдинга.

Коломбо родился 7 августа 1941 года в коммуне Оллолаи на острове Сардиния. В 1976 и 1981 годах он завоевывал звание "Мистер Олимпия". Благодаря дружбе со Шварценеггером спортсмен периодически получал эпизодические роли в кино. Так, Коломбо появлялся в фильмах "Бегущий человек", "Конан-варвар" и "Терминатор".

"Я люблю тебя, Франко, - написал у себя в Instagram Шварценеггер. - Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом".

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