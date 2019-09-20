По меньшей мере два человека погибли в результате тропического шторма "Имельда", обрушившегося на территорию штата Техас в США, сотни рейсов отменены в аэропорту Хьюстона. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. Позднее он набрал силу тропического шторма.

По данным телеканала, тропический шторм принес на территорию штата сильные ливни, вызвавшие наводнения. Одной из жертв стал 19-летний молодой человек, которого ударило током, когда он пытался спасти из воды свою лошадь. Также в районе города Хьюстон погиб мужчина средних лет, пытавшийся на грузовике проехать по затопленной на 2,5 метра дороге.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможности наводнений, при этом заявив, что "количество осадков, которые могут быть опасны для жизни", уже уменьшилось. Местные власти спасли и эвакуировали около тысячи человек.

Международный аэропорт в Хьюстоне перестал принимать рейсы, и лишь несколько самолетов смогли вылететь. По данным телеканала, в общей сложности были отменены около 700 рейсов, 200 были задержаны. Ожидается, что работа аэропорта нормализуется в пятницу.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил 13 округов, сильнее всего страдающих от наводнений, зонами бедствия. На территории штата без света остаются по меньшей мере 35 тысяч потребителей.

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