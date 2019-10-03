https://news.day.az/world/1162205.html Назначен советник главы правящей партии в Турции
Назначен советник главы правящей партии в Турции
Ялчин Акдоган назначен советником председателя турецкой правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Соответствующее заявление на своей странице в соцсети сделал генеральный секретарь партии Фатих Шахин.
Шахин отметил, что депутат ПСР от Анкары Ялчын Акдоган назначен в качестве "советника председателя партии".
Генсек поздравил Акдогана и выразил надежду на то, что данное назначение принесет пользу партии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре