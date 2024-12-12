https://news.day.az/world/1714610.html В Финляндии назвали главу Еврокомиссии «стервой из элиты» Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Финляндии назвали главу Еврокомиссии «стервой из элиты»
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Эксперт назвал подобный подход губительным для экономики Восточной Финляндии, поскольку государству придется держать 1340-километровую границу закрытой из-за позиции председателя ЕК.
"Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Когда европейцы поймут, что нам нужно избавиться от этих "лидеров"?" - задался вопросом профессор.
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