В Финляндии назвали главу Еврокомиссии «стервой из элиты»

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн о выделении средств на укрепление границ стран Европейского союза с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт назвал подобный подход губительным для экономики Восточной Финляндии, поскольку государству придется держать 1340-километровую границу закрытой из-за позиции председателя ЕК.

"Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Когда европейцы поймут, что нам нужно избавиться от этих "лидеров"?" - задался вопросом профессор.