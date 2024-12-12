Три европейские страны призвали Германию отменить плату за транзит газа

Три европейские страны - Австрия, Чехия и Словакия - призвали Германию отменить плату за транзит газа с 1 января 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении подписанты попросили ФРГ как можно скорее принять поправку об отмене пошлин за транзит топлива в соседние государства. Они также выразили надежду, что закон будет принят до распада правящей коалиции, что может задержать этот процесс.

Агентство уточнило, что документ был направлен правительствам стран Европейского союза (ЕС), а вопрос об отмене платы будет вынесен на обсуждение министров энергетики ЕС в Брюсселе 16 декабря.