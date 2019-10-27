Ватикан и папа Римский Франциск планируют рассмотреть просьбу епископов, которые выступают за то, чтобы мужчинам, которые уже женаты, а также женщинам разрешили принимать священный сан в Амазонии. Об этом сообщает Vatican News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорится в заявлении, рады священников нужно разрешить пополнять мужчинами, которые завели семью. Одно получить духовный сан смогут лишь те, кто пользуется уважением общества, имеет церковное образование и "законно созданную семью".

Кроме того, сан предлагается давать и женщинам для того, чтобы они проводили обряды.

Отмечается, что с такой просьбой к Ватикану епископы обратились из-за нехватки священнослужителей в Амазонии.

Теперь это прошение рассмотрит спецкомиссия в Ватикане и направит для вынесения окончательного решения папе Римскому.

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