Более 80 процентов немецких компаний, которые работают на китайском рынке, испытывают прямое или косвенное негативное влияние торговой войны США и Китая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Bloomberg, опираясь на результаты исследования 500 германских компаний, работающих с Китаем.

КНР является одним из главных рынков сбыта для немецких компаний, в частности, автопроизводителей. Как поясняет The New York Times, хотя торговля с Китаем не является основой немецкой экономики, на протяжении многих лет она была одним из немногих компонентов германского ВВП, на чей рост Берлин всегда мог рассчитывать.

Быстрорастущий спрос на немецкие автомобили в Китае в течение трех десятилетий способствовал становлению Германии как главной экономики Европы. Однако теперь на фоне торговой войны рост китайской экономики замедлился, что привело к снижению внутреннего спроса и ударило по немецкому экспорту. В результате только четверть немецких компаний, работающих в Китае, ожидают достичь по итогам 2019 года своих целевых показателей. Так, автоконцерн Volkswagen уже снизил свои прогнозы про продажам по итогам 2019 года.

Темпы роста китайского ВВП на фоне торговой войны и замедления мировой экономики упали до 27-летнего минимума. Снижение спроса в Китае ударило по германской экономике, чей экспорт по итогам второго квартала 2019 года снизился на 1,3 процента. Это стало худшим результатом для ФРГ с 2013 года. Данные за третий квартал пока не обнародованы, они будут представлены 14 ноября.

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