Великобритания решила не выдвигать кандидата на пост в Еврокомиссии до проведения в стране досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительство Великобритании написало будущему председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с соответствующим заявлением. Отмечается, что фон дер Ляйен проконсультировалась с юристами, которые пришли к мнению, что отсутствие кандидата от Великобритании не помешает начать работу новому составу ЕК в установленный срок.

Евросоюз 29 октября предоставил Великобритании третью отсрочку по выходу из ЕС до 31 января 2020 года. Новая Еврокомиссия, которую не успели утвердить в срок, также должна начать работу с задержкой. Однако, поскольку комиссия Урсулы фон дер Ляйен должна приступить к исполнению своих полномочий уже с 1 декабря 2019 года, Великобритания, которая до момента выхода остается полноправным членом ЕС, формально обязана представить своего кандидата в эту структуру.