https://news.day.az/world/1176340.html Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади
Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади
Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря террористической группировки "ИГ" Абу-Бакра Аль-Багдади, говорится в сообщении генпрокуратуры республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
О ликвидации аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.
"Операции по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности "ИГ". Всего было задержано 25 человек: 11 - в провинции Кыршехир, пять - в Самсуне, трое - в Орду и шесть - в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 родственник главаря "ИГ", в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.
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