"Операции по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности "ИГ". Всего было задержано 25 человек: 11 - в провинции Кыршехир, пять - в Самсуне, трое - в Орду и шесть - в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", - говорится в сообщении.