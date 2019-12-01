Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и новозначенным председателем Европейской комиссии Урсулой фод дер Ляйен, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что телефонный разговор был проведен по просьбе главы Еврокомиссии.

В ходе телефонного разговора обсуждались процесс вступления Турции в ЕС, а также соглашение, достигнутое между сторонами 18 марта 2016 года, о поддержке сирийских беженцев в Турции.

Стороны также обсудили добровольное возвращение сирийцев в безопасную зону, созданную Турцией на севере Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).