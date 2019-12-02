https://news.day.az/world/1181525.html Бориса Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter
Бориса Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter, посвященных нападению на Лондонском мосту, передает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Нападение с ножом на мосту произошло днем 29 ноября, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "ИГ". Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
Известный блогер The Secret Barrister (тайный юрист) утверждает, что серия из 16 публикаций в Twitter премьер-министра страны была скопирована из текста в его блоге, опубликованном днем ранее. В серии публикаций в Twitter премьер-министр критиковал законодательство, принятое правительством лейбористов в 2008 году, которое значительно облегчает процедуру условно-досрочного освобождения и которое позволило Усману Хану выйти на свободу.
"Премьер-министр, по сути, скопировал и вставил мой пост из блога в свой тред (серия связанных публикаций в Twitter -ред.) и выдал его за свое собственное объяснение... Он ссылается на тот же документ Объединения за проведение тюремной реформы, на который ссылаюсь и я в своем посте. Он повторяет и мои наблюдения относительно искажения слов Эл Джея Левенсона об участии комиссии о досрочном освобождении", - написал блогер в своем Twitter.
The Secret Barrister также опубликовал скриншоты с выделенными идентичными кусками текста в его блоге и Twitter Джонсона.
"Самое очевидное объяснение состоит в том, что Джонсон или, вероятно, его советники взяли информацию из блога, выбросили неудобный контекст и использовали (эту информацию - ред.), чтобы представить Джонсона как гуру юриспруденции, делящегося своей мудростью. Или, как мне сказали, представители академических кругов назвали бы это плагиатом", - добавил the Secret Barrister.
Как сообщил телеканал, блогер допускает, что ситуация может быть совпадением, однако добавил, что не понимает, как серия таких похожих сообщений в Twitter премьер-министра могла появиться вскоре после его публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре