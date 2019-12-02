Известный блогер The Secret Barrister (тайный юрист) утверждает, что серия из 16 публикаций в Twitter премьер-министра страны была скопирована из текста в его блоге, опубликованном днем ранее. В серии публикаций в Twitter премьер-министр критиковал законодательство, принятое правительством лейбористов в 2008 году, которое значительно облегчает процедуру условно-досрочного освобождения и которое позволило Усману Хану выйти на свободу.

"Премьер-министр, по сути, скопировал и вставил мой пост из блога в свой тред (серия связанных публикаций в Twitter -ред.) и выдал его за свое собственное объяснение... Он ссылается на тот же документ Объединения за проведение тюремной реформы, на который ссылаюсь и я в своем посте. Он повторяет и мои наблюдения относительно искажения слов Эл Джея Левенсона об участии комиссии о досрочном освобождении", - написал блогер в своем Twitter.