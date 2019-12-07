https://news.day.az/world/1183221.html В Милане произошло тяжелое ДТП, много пострадавших
Накануне вечером инцидент произошёл в миланском метро. Из-за резкого торможения поезда травмы получили 15 человек.
В Милане произошло тяжелое ДТП, много пострадавших
Восемнадцать человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса в Милане. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авария произошла в субботу утром, когда автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и, проехав около 50 метров, столкнулся с мусоровозом.
Пострадала переходившая дорогу по пешеходному переходу женщина, она находится в коме. Из остальных пострадавших 11 были доставлены в медучреждения, шестерым помощь была оказана на месте.
Накануне вечером инцидент произошёл в миланском метро. Из-за резкого торможения поезда травмы получили 15 человек.
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