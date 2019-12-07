Восемнадцать человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса в Милане. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в субботу утром, когда автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и, проехав около 50 метров, столкнулся с мусоровозом.

Пострадала переходившая дорогу по пешеходному переходу женщина, она находится в коме. Из остальных пострадавших 11 были доставлены в медучреждения, шестерым помощь была оказана на месте.

Накануне вечером инцидент произошёл в миланском метро. Из-за резкого торможения поезда травмы получили 15 человек.

