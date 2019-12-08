Папа Римский Франциск признался, что молится за успешное проведение нормандского саммита, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что встреча "нормандской четверки" принесет мир на территорию Восточной Украины.

Понтифик также призвал всех людей молиться для того, чтобы были найдены "решения болезненного конфликта".

" Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир", - подчеркнул Папа Римский.

Нормандский саммит пройдет в Париже 9 декабря. В нем примут участие лидеры России, Украины, Германии и Франции.