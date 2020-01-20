https://news.day.az/world/1195449.html Резня в Лондоне: трое погибших
Резня в Лондоне: трое погибших
На северо-востоке Лондона жертвами совершенного в воскресенье, 19 января, нападения неизвестного стали трое молодых мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По информации Скотленд-Ярда, в полицию поступила жалоба на нарушение общественного порядка в одном из северо-восточных районов города, передает ТАСС.
По прибытии на место правоохранители обнаружила тела трех человек в возрасте от 20 до 30 лет с ножевыми ранениями. Начато расследование, злоумышленник пока не задержан.
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