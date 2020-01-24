Жених и невеста устроили драку на свадьбе - ВИДЕО

В Перми перед судом предстали супруги, чья свадьба из праздничного гулянья быстро превратилась в массовое побоище. Дрались не только гости торжества, но даже жених с невестой наносили удары. И в основном досталось персоналу заведения, где отмечали знаменательное событие. Безусловно, все можно было уладить мирным путем, только вот пьяными оказались не только участники торжества, но даже те, кто отвечал за организацию и обслуживание гостей. Незабываемые события того праздничного вечера и его вероятные последствия оценил Никита Плугарь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Они обещали друг другу быть вместе и в горе, и в радости. Теперь приходится отвечать.

Обещали быть, но в итоге били. С того момента прошло почти 3 года, но теперь жизнь может сковать их ещё крепче. На запястьях замкнуться уже браслеты, а вот обручальные кольца придётся снять. В тюрьме принято именно так. Молодожёнам грозит до 7 лет лишения свободы. И развестись не получится. Сергей уже определился, что ему не понравилось в новой жизни.

Жених и невеста пили, ели, но вместо благодарности за устроенный фуршет хозяин столовой, где был заказан праздничный ужин, получил ушибы и лишился денег. Удары ногами, руками. Не жалея каблуков и свадебного платья, жена пытается разжечь домашний очаг. А муж - защитить интересы семьи. Начали ещё до медового месяца.

"Там, получается, дрались не только жених с невестой. Гости, которые были приглашены на свадьбу, тоже достаточно активный вклад внесли в нанесение побоев. Были избиты не только потерпевший, там были и повар, и официант", - сообщила старший помощник прокурора Индустриального района Наталья Максимова.

Одни нападали, другие защищали. А могли бы договориться. Но алкоголь сделал своё дело. Говорят, отмечали всем заведением, в том числе и официанты. Видимо, именно из-за этого не доглядели за чистотой посуды и качеством блюд.

"В блюдах были насекомые, волосы были в тарелках, жирные тарелки были, немытые, сразу видно. Персонал в состоянии алкогольного опьянения был", - рассказывает жених Сергей Маноли.

Молодожёны пошли разбираться к руководству. Решили вернуть свои кровные. Ведь заказывали фуршет в кафе, а сервис как в столовой. Но хозяин заявил, его заведение и то, и другое. Деньги возвращать отказался. Пришлось взять силой. 7 тысяч рублей оказались в руках, а директор на асфальте.

"Если увидели, что некачественно приготовлена пища, пожалуйста, предъявите сразу, а не тогда, когда все произошло, и в качестве оправдания своих действий. По крайней мере, каких-либо доказательств своей версии они предъявить не могут", - сказал адвокат потерпевшего Сергей Боряшов.

Зато статью Уголовного кодекса им уже предъявили, "Грабёж". Драка спровоцирована именно попыткой завладеть деньгами. Так что этот случай классической свадебной потасовкой и не назовёшь.

Услышать решение суда возлюбленным только предстоит. Чтобы смягчить обвинение, деньги они всё же вернули. Раны и ссадины зажили, а чувства, вероятно, стали крепче. Ведь бытовые проблемы по сравнению с уголовным делом кажутся не такими уже и сложными. А драка? Да какая же свадьба без драки.

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