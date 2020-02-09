https://news.day.az/world/1201411.html В Иране заявили о «самой масштабной» кибератаке в истории страны
В Иране заявили о «самой масштабной» кибератаке в истории страны
Ирану удалось отразить "самую масштабную" кибератаку в истории страны. Об этом сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Атака была направлена на создание неполадок в работе интернета в Иране, добавил Фатахи. По его словам, к произошедшему причастны хакеры-наемники.
В настоящее время иранская инфраструктура подвергается второй волне атаки, отметил замминистра. Он выразил надежду на успешное противодействие хакерской активности.
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