Ирану удалось отразить "самую масштабную" кибератаку в истории страны. Об этом сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атака была направлена на создание неполадок в работе интернета в Иране, добавил Фатахи. По его словам, к произошедшему причастны хакеры-наемники.

В настоящее время иранская инфраструктура подвергается второй волне атаки, отметил замминистра. Он выразил надежду на успешное противодействие хакерской активности.