Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что главы государств подчеркнули важность восстановления мира и стабильности в Ливии.

В ходе встречи обсуждались региональные события, а также двусторонние вопросы.

Эрдоган и Трамп отметили, что атаки сирийского режима неприемлемы, и обменялись мнениями о скорейшем прекращении кризиса в сирийском Идлибе.

Кроме того, была подчеркнута важность восстановления мира и стабильности в Ливии.