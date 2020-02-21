Небольшое обрушение произошло в неэксплуатируемой части терминала С в подмосковном аэропорту Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Происшествие произошло в понедельник, но о нем стало известно только сегодня. "Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.