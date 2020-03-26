https://news.day.az/world/1216182.html "Аэрофлот" закрыл почти все международные рейсы
"Аэрофлот" закрыл почти все международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" на данный момент закрыла 92 международных маршрута из 94. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, передает Day.Az. Ранее сообщалось, что оперштаб по профилактике коронавируса в РФ поручил Росавиации с 27 марта закрыть все регулярные и чартерные международные рейсы, за исключением вывозных.
"На 26 марта ограничения и сокращения так или иначе касаются 92 международных направления из 94. Это, в соответствии с зимним расписанием, 1 365 рейсов в неделю. Полный запрет международных полетов, за исключением возвратных специальных рейсов, - это ожидаемая мера", - сказал Демин.
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