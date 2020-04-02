https://news.day.az/world/1218902.html В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом возросло до 117
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом возросло до 117
В Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте: stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.
В режиме карантина находятся 5783 человека, а в стационаре под наблюдением - 301.
23 из 117 инфицированных уже выздоровели.
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