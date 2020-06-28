Во время протестов в Кентукки погиб один из демонстрантов, еще один ранен
Вечером в субботу, 27 июня, по меньшей мере один человек погиб во время демонстрации в городе Луисвилл (штат Кентукки, США), связанной со смертью афроамериканки Брионны Тейлор. О происшествии сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как уточняется, мужчина скончался в результате огнестрельного ранения. В парке в центре города, где собрались участники акции, неизвестный открыл стрельбу. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием ЧП.
13 марта трое сотрудников полиции вошли в квартиру, где, по их данным, хранились наркотики. В квартире находились Брионна Тейлор и ее друг, вступивший в перестрелку с полицейскими. В результате стрельбы спящая Тейлор была убита.
Ее смерть привлекла внимание правозащитных организаций и средств массовой информации. Одного из стражей порядка, участвовавшего в перестрелке, уволили.
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