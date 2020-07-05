В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек.

Как передает Day.Az, oб этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 45 283 новых случая заражения и 242 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.