https://news.day.az/world/1250843.html В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек.
Как передает Day.Az, oб этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 45 283 новых случая заражения и 242 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
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