Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о наличии неких данных, которые говорят о невиновности актера в совершении пьяного ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия-24", Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался", - сказал в телеинтервью Пашаев.

Он еще раз заверил, что собрал достаточно доказательств невиновности Михаила Ефремова.

"Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал подождать - вину всегда признать успеем", - отметил он, объяснив, почему актер отказался признавать вину сегодня, когда ему предъявили окончательные обвинения.

"Теперь дело суда - дать оценку собранных доказательств", - сказал Пашаев, добавив, что если в суде будет доказано, что эти доказательства не обоснованы и не имеют юридической силы, тогда Ефремов пойдет на признание вины.

Напомним, что ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. В крови Михаила Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков.