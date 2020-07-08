Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба. В относительном выражении суточный прирост второй день подряд не превышает 0,9%.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, вновь снизилось и составляет сейчас 217 614, или 31% заразившихся.