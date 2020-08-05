https://news.day.az/world/1259358.html Джонсон заявил о готовности оказать Ливану любую необходимую помощь
Джонсон заявил о готовности оказать Ливану любую необходимую помощь
Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал во вторник на своей странице в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
"Сегодняшние фотографии и видео из Бейрута вызывают шок. Мои мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасающего инцидента. Великобритания готова оказать любую помощь, которую может, в том числе британским гражданам, которые оказались затронуты произошедшим", - написал Джонсон.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре