Отречение Елизаветы II от престола маловероятно

Королева Великобритании Елизавета II вряд ли станет отрекаться от престола после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Соответствующее мнение в пятницу выразили британские эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я могу заверить всех, что королева не отречется. Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше", - заявил историк королевской семьи Хьюго Викерс, слова которого приводит агентство Reuters.

С такой точкой зрения согласился исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси, который консультировал создателей популярного художественного сериала "Корона" о Елизавете II. "Королева может слегка отойти от дел. Мы увидим, что принц Чарльз и принц Уильям будут чаще участвовать в различных мероприятиях. Но королева точно останется на троне", - указал он.