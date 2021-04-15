В Армении рассекретили стенограммы Совбеза с заявлениями экс-главы Генштаба по Карабаху

Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого года не советовал ему останавливать боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"В ответ на заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Гаспаряна от 17 ноября 2020 года аппарат Совета безопасности считает необходимым дать пояснения по поводу содержащихся в этом заявлении утверждений и опубликовать рассекреченные документы", - говорится в заявлении пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На сайте также выложены отсканированные листы трех документов, где приводятся реплики Гаспаряна. Согласно этим стенограммам, глава Генштаба 30 сентября 2020 года заявил, что "ситуация в тактическом плане не изменилась" и что войска продолжают выполнять свою задачу.

В конце прошлого года Гаспарян заявил, что еще в начале военных действий в зоне конфликта в Карабахе советовал Пашиняну остановить их. Однако премьер опровергает это, утверждая, что глава Генштаба докладывал Совбезу о готовности армии противостоять противнику. В свою очередь Гаспарян обвинил главу кабмина в "искажении реальности с использованием властных рычагов".

Противостояние главы Генштаба и премьера привело к тому, что 25 февраля Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это как попытку военного переворота и направил президенту республики ходатайство об увольнении Гаспаряна. 10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от должности, так как президент, хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении, не стал обжаловать это решение в Конституционном суде. Вместо Гаспаряна на должность главы Генштаба Пашинян предложил назначить Артака Давтяна, направив соответствующее представление президенту. Позже Пашинян заявил, что генерал-лейтенант Давтян вступил в должность начальника Генштаба, поскольку президент, не подписавший предложение о назначении, не оспорил данное решение в Конституционном суде.