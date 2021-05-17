В Москве побит температурный рекорд 63-летней давности

Воздух в Москве в понедельник к 13:00 прогрелся до плюс 27,5 градуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким образом, побит температурный рекорд, зарегистрированный 63 года назад на метеостанции ВДНХ, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Прошлый рекорд, принадлежавший 1958 году, составлял 27,1 градуса тепла.

По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха в Москве 17 мая может достичь 30 градусов.