В Армении раскрыли дело о госизмене

В Армении решили найти еще одного "козла отпущения", на которого повесят ответственность за поражение армянских вояк по итогам Второй карабахской войны.

Служба нацбезопасности Армении скоро сообщит о новом раскрытом деле о государственной измене. Об этом заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян на встрече с жителями села Геганист Аратской области, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По материалам дела, командующий одним из добровольческих отрядов в ходе прошлогодних военных действий сообщал спецслужбам противника сведения о размещении армянских сил в Гадрутском районе Карабаха.

"Служба нацбезопасности уже задержала его, известен и отряд, который он представлял", - заявил Пашинян.

Все подобные случаи тщательно исследуются, но чем меньше эмоций и больше рационализма проявлять в таких вопросах, тем лучше, подчеркнул Пашинян.