https://news.day.az/world/1355584.html Moderna изменила название своей вакцины--> -->
Moderna изменила название своей вакцины
Компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь препарат будет называться Spikevax.
Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
До этого название препарата совпадало с названием компании.
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