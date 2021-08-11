Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов высказался на тему рейтингов различных радиостанций в Москве. По его словам "Эхо" занимает лидирующее место в списке разговорных радио, что вызвало крайнее недовольство его давнего оппонента, ведущего Владимира Соловьева.

"Понятно, почему пыхтит мерзкая карлица и пукает. Потому что, во-первых, радиостанция "Вести" на 8-м месте в Москве. А во-вторых, в каждом часе утреннего "Разворота" летом в 8, 9, 10 часов, где работают наши, мы опережаем на 6 пунктов Соловьева. Ну конечно, обижен. Бедный маленький кукусик. Толстенький маленький кукусик обижен, плюется. Говном... Дерьмом. Ну понятно, бывает обидно", - заявил Венедиктов.

По его словам, было время, когда радиостанция, где ведет свою программу Владимир Соловьев была в лидерах, но теперь это в прошлом.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что актриса Лия Ахеджакова оправдалась за нападки на журналиста Владимира Соловьева после очередной критики нашумевшего спектакля театра "Современник" под названием "Первый хлеб".