Лесные пожары в Европе не обошлись без жертв

Сотни греческих пожарных четвертый день подряд борются с огнем неподалеку от города Вилия. Экстремальная жара и порывистый ветер усложняют их работу, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Пламя уже уничтожило тысячи гектаров соснового леса, несколько деревень пришлось эвакуировать.

На месте работают пять гидросамолетов и пять вертолетов, но потушить пожар - не удалось до сих пор.

"Этот сгоревший до тла дом - мой. Я владел им больше сорока лет. Его построили, потратив много сил и пота, перетерпев невзгоды и стресс", - рассказал местный житель.

Два человека стали жертвами лесных пожаров на Французской Ривьере. 26 человек пострадали.

В регионе сгорело более шести тысяч гектаров леса. Виноделы, производящие знаменитое прованское розе, рассказывают, что огонь уничтожил их технику, а растущие ягоды могли перегреться.

Горят и леса на юге Португалии, неподалеку от города Одемира. Более шестисот пожарных с помощью 12 самолетов пытаются спасти сосны, эвкалипты и пробковые дубы. Власти эвакуировали около 80 местных жителей. Несколько человек получили ожоги или отравились дымом.