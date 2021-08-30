Австралийцев заставили красить крыши для спасения планеты

Администрация Сиднея запретит строить здания с темными крышами, а жителей старых домов заставит перекрасить кровлю в светлые тона. Как пишет Independent , таким способом власти решили бороться с климатическими изменениями и понизить температуру воздуха летом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, по новым правилам, жилые участки должны быть достаточно большими, чтобы посадить на заднем дворе хотя бы одно дерево. Раньше всего изменения вступят в силу на юго-западе Австралии в городе Уилтон, который находится в 80 километрах от Сиднея - там больше всего домов с темными крышами.

Крупнейший город Австралии в летние месяцы часто страдает от всплесков жары - температура воздуха может подниматься до 50 градусов Цельсия. По оценкам Межправительственной группы экспертов по климату ООН, с 2010 года в стране в среднем стало теплее на 1,4 градуса Цельсия. Труднее всего переносить жару в городах - бетонные здания и асфальтированные дороги хорошо поглощают и удерживают тепло.

По мнению Роба Стоукса из администрации региона Новый Южный Уэльс (к которому относится Уилтон), если крыши домов перестанут быть темными, здания смогут лучше отражать солнечный свет и сохранять более низкую температуру внутри. Кроме того, счета за электричество станут меньше - придется реже пользоваться кондиционером. Маттеос Сантамурис из Университета Нового Южного Уэльса разделяет точку зрения Стоукса. Он добавил, что "прохладные" крыши могут снизить до 50 процентов энергопотребление неизолированных домов в Сиднее.

Перекрашивание крыш поддержала и Региональная организация советов Западного Сиднея (The Western Sydney Regional Organisation of Councils, WSROC). Глава WSROC Барри Калверт назвал меру дешевой, эффективной и выгодной для жителей. Нашлись и противники новой политики Сиднея. К примеру, Стивен МакМахон из Австралийского института городского развития назвал покраску крыш "непродуманной и неприемлемой". Он считает, что она не сыграет роли в борьбе с глобальным потеплением.