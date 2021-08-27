США предложили $5 млн за информацию об одном из лидеров талибов

Один из лидеров "Талибана" Халил ур-Рахман Хаккани был объявлен 10 лет назад в розыск правительством США. Как сообщил в четверг телеканал NBC, за информацию, которая может привести к его поимке, полагается вознаграждение в размере $5 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, США объявили Хаккани террористом в 2011 году. Согласно сообщению Госдепа, Хаккани "действовал от имени "Аль-Каиды", и был связан с террористическими операциями [организации]".

Согласно информации NBC, Хаккани связан с такими преступлениями, как похищение американцев в рамках широкомасштабного бизнеса по похищению людей с целью получения выкупа. Кроме того, высокопоставленный лидер занимал должность главы оперативного отдела группировки, в чьи обязанности входит одобрение взрывов, осуществляемых террористами-смертниками против мирных жителей.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.