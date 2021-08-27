Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 12

Число погибших при серии взрывов на военном складе в Жамбылской области Казахстана выросло до 12. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МЧС страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным спасателей, на месте взрыва были обнаружены тела еще троих человек. Они погибли при ликвидации последствий пожара. Таким образом количество жертв происшествия выросло с девяти до 12. Пострадавшими в настоящее время числятся около 50 человек. Их число также может увеличиться.

Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане произошел 26 августа около 19:00. По данным Министерства обороны республики, в помещении хранились преимущественно инженерные снаряды, не обладающие большой дальностью разлета. Тем не менее власти приняли решение эвакуировать всех жителей близлежащих сел.